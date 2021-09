Nizza-Marsiglia sarà rigiocata in campo neutro e a porte chiuse

E’ la decisione della commissione disciplinare della Ligue. Due punti in meno in classifica al Nizza. Squalificato fino al giugno 2022 il preparatore atletico del Marsiglia

Nizza-Marsiglia si rigiocherà. In campo neutro e a porte chiuse. E’ la decisione presa dalla commissione disciplinare della Ligue. Il match fu sospeso lo scorso 22 agosto al minuto 28 per una mega rissa scoppiata tra tifosi, giocatori e staff. Per non parlare dei cori omofobi. Conduceva il Nizza per 1-0.

La commissione ha deciso di togliere al Nizza due punti in classifica, di cui uno in diffida. Squalificato fino al 30 giugno 2022 il preparatore atletico del Marsiglia, Pablo Fernandez, che aveva colpito un tifoso del Nizza. Due turni di squalifica per il difensore marsigliese Alvarez, uno di diffida per Payet, colpito da una bottiglietta tirata dalla curva degli ultrà del Nizza.