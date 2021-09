Maignan pararigori: in carriera ne ha parati finora 1 su tre, con una percentuale del 31,6%

Su La Stampa. Impressionante se si considera che Handanovic, specialista in Serie A, è al 29%, e Donnarumma si ferma al 25%

La Stampa elogia la capacità di Mike Maignan di parare i rigori. Lo ha fatto l’ultima volta contro il Liverpool, dicendo no a Salah.

“Il 26enne ex del Lille ha migliorato la sua formidabile percentuale di rigori neutralizzati in carriera. Quasi uno su tre: 31,6%. Impressionante se si considera che Handanovic, specialista in Serie A, è al 29%, e Donnarumma si ferma al 25%”.

Il Milan, con lui,

“ha scoperto l’erede di un portiere che sembrava insostituibile. E invece in meno di un mese è già dimenticato”.

Nella stessa sera che Maignan si dimostrava il migliore in campo in Champions, per il Milan, Donnarumma guardava la partita del Psg dalla panchina.