Lineker: «Non sarei sorpreso se il Napoli vincesse lo scudetto»

In tribuna a Leicester. Uno dei più forti centravanti del calcio inglese commenta la partita su Twitter e fa i complimenti agli azzurri

C’era Gary Lineker in tribuna a Leicester per l’incontro di Europa League tra Leicester e Napoli. A fine partita, come da tradizione, l’ex centravanti della Nazionale britannica commenta il match su Twitter e si complimenta per la partita, con entrambe le squadre. «Neanche l’arbitro avrebbe potuto rovinare la partita». E ha concluso: «Non mi sorprenderei se il Napoli vincesse il campionato di Serie A», quindi lo scudetto. Che non è male come investitura.

Cracking game of football. Some excellent goals. Two very good sides. Even the referee couldn’t spoil it. Wouldn’t be at all surprised if @en_sscnapoli win Serie A. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) September 16, 2021