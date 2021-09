Libero: il Napoli in trasferta a Leicester ha sette vite

Su Libero, Daniele Dell’Orco commenta il pareggio di ieri tra Napoli e Leicester, in Europa League. Il Napoli di Spalletti ha sette vite, scrive.

“Ha sette vite, invece, il Napoli in trasferta a Leicester, che va in svantaggio già al 10’ del primo tempo per un gol di Perez. La squadra di Spalletti, pur impegnata su un campo difficile, reagisce bene e cerca il gol del pareggio in diverse occasioni”.