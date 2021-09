In vendita da oggi la nuova collezione EA7-SSC Napoli

Il club partenopeo ne ha dato notizia sul suo sito: “La moda italiana famosa nel mondo incontra lo sport più amato per vestire i nostri calciatori”

Parte oggi la vendita della nuova collezione realizzata da EA7 e Napoli. Il club partenopeo presenta così l’evento sul suo sito web:

“Per la prima volta nel mondo del calcio, Giorgio Armani, il più famoso stilista italiano, firma il kit gara del club Azzurro. La moda italiana famosa nel mondo incontra lo sport più amato per vestire i calciatori della SSC Napoli. La maglia EA7-SSC Napoli presenta un design elegante e pulito che si intreccia al tessuto tecnico per una resa tecnica efficace e duratura. Azzurra come la tua pelle, un prodotto già da collezione”.