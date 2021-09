Il Benevento passeggia sul Napoli: 5-1 (amichevole eh)

Per gli azzurri (senza Nazionali ovviamente) in rete Politano su rigore procurato da Ounas. I sanniti hanno chiuso in vantaggio 2-0 il primo tempo

Finisce 5-1, anzi 1-5 l’amichevole tra Napoli e Benevento. Ovviamente azzurri privi dei nazionali. Spalletti ha schierato Marfella, Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Zanoli, Fabian Ruiz, Mario Rui; Politano, Ounas, Lozano; Petagna. Caserta ha invece optato per Paleari, Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon, Calò, Acampora, Improta, Elia, Insigne, Moncini.

I sanniti hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 con reti Calò su punizione (in ritardo Marfella) e raddoppio di Improta. Nella ripresa, tante sostituzioni. Il Napoli accorcia con Politano su rigore procurato da Ounas. Poi il 3-1 di Foulon, il 4-1 di Insigne (l’altro) su rigore il quinto di Umile praticamente da solo in area piccola.