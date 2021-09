I tifosi del Milan ringraziano Gazidis: “La dirigenza si è dimostrata sensibile ancora una volta”

Il club ha deciso di rivedere i prezzi dei biglietti per le partite di Champions, contestati perché troppo alti, e i sostenitori hanno apprezzato il gesto

La Curva Sud Milano, attraverso i propri canali, ha diramato un comunicato in cui si ringrazia il Milan per aver deciso di rivedere il prezzo dei biglietti per le partite di Champions.

Ringraziamo la società per aver preso coscienza della spiacevole situazione relativa alla vendita dei biglietti di Champions League. Ancora una volta la dirigenza si è dimostrata sensibile nei confronti dei propri tifosi, annunciando un nuovo listino prezzi per le gare di coppa. Sempre con il Milan nel cuore. Curva Sud Milano – AIMC