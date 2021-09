Gazzetta: Maignan migliore in campo, e nella stessa notte Donnarumma resta in panchina

Sulla Gazzetta dello Sport Marco Fallisi celebra la partita di Maignan, ieri, tra i pali del Milan contro il Liverpool.

“Pioli e la sua banda se ne tornano in Italia con una certezza grossa come il francesone sbarcato da Lilla: tra i pali del Diavolo sgorga ancora del talento”.

Il portiere ha preso tre gol, ma “è stato il migliore in campo”.

“Sembra un paradosso, può diventare un punto di forza. Tanto più perché il rigore parato a Salah – con guizzo altrettanto prezioso, sulla ribattuta di Jota – è soltanto l’assolo di una serata da vero frontman. Mike carica, motiva i compagni, si fa sentire sui calci piazzati e prova ad accendere la luce là dove qualche volta cala il buio: è stato proprio lui a tentare un’imbucata in verticale per Rebic in piena tormenta, quando il Diavolo ballava in balia delle onde rosse”.