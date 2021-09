Gazzetta: la Juve ha ancora situazioni irrisolte che il Milan potrebbe scoperchiare domenica

La vittoria contro il Malmoe non cancella quanto visto finora. Ieri Rabiot è sembrato più reattivo, mentre altri, come Locatelli, sono ancora sotto ritmo

Sulla Gazzetta dello Sport Fabio Licari scrive della vittoria della Juventus sul Malmoe, ieri in Champions League. Tre gol e tutti nel primo tempo: Alex Sandro al 23’, Dybala su rigore al 45’ e Morata al 46’. Sarebbe un’illusione credere che il risultato cancelli tutte le difficoltà dell’avvio di campionato. All’orizzonte c’è il Milan, che potrebbe scoperchiare i problemi di Allegri.

“Tutto in un tempo. Nel secondo, un po’ d’accademia, poca cattiveria al momento del tiro, ma ci sta. Però uno scafato come Allegri non può illudersi che la storia sia finita e questo risultato cancelli tutto. Morale e classifica: per il momento non si poteva chiedere di più. Si vede che la Juve ha ancora situazioni irrisolte che il Milan potrebbe scoperchiare domenica”.

“Qualcuno più reattivo, tipo Rabiot. Altri ancora sotto ritmo, vedi Locatelli”.

“Rabiot, con quel fisico, ha soltanto il problema della continuità: ieri è stato in campo per 90’, a Napoli faceva pausa caffè ogni quarto d’ora. Dybala ha preso in mano la Juve senza strafare, sacrificandosi in copertura, gestendo la manovra, cercando di legittimare sul campo quella fascia che Allegri gli ha consegnato: naturalmente lo sa anche lui che gli si chiede molto di più. Non è ancora brillantissimo Locatelli e neanche Bentancur può accontentarsi di un lavoro «sporchissimo» quando Allegri lo aveva trasformato in mezzala d’incursione”.