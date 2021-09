Gazzetta: Kessie è un caso, dietro il rifiuto del rinnovo con il Milan c’è l’ombra del Psg

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul caso Kessie. Anche in questo caso, come già accaduto con Donnarumma, si allunga sul Milan l’ombra del Psg.

“Gli indizi cominciano ad essere sempre più evidenti. Il centrocampista ivoriano, dribbla le offerte rossonere ormai da mesi. In particolare ha detto no all’ultimo rialzo da 6,5 milioni di Maldini e Massara è ormai si trincera dietro ad una richiesta da 8 milioni netti + 2 di bonus . Guarda caso quanto pare sia disposto ad offrirgli il club di Al-Thani “.

A gennaio 2022 il centrocampista ivoriano potrà accordarsi con chiunque a parametro zero. Da regolamento, il club interessato avrebbe l’obbligo di avvertire formalmente il Milan, che potrebbe correre ai ripari sul mercato di gennaio. Ma non sempre ciò accade.

“Altrettanto spesso c’è chi decide di chiudere la propria esperienza a fine stagione, senza anticipare l’uscita. Nel primo caso, però, diminuiscono le commissioni per gli agenti e in via indiretta anche lo stipendio del calciatore. Nel secondo, senza indennizzi al Milan, ovviamente, per Kessie ed il suo entourage la nuova avventura sarebbe più ricca. È presto, però, per dare una previsione a lungo termine”.