Gazzetta: Juve-Milan, la differenza più netta si scarica sui portieri

Szczesny, stordito dagli errori di Udine e Napoli, vive un periodo di involuzione. Maignan è un portiere in ascesa, con potenzialità inesplorate

Domenica sera andrà in scena Juventus-Milan. La differenza più netta tra le due squadre, scrive la Gazzetta dello Sport, sta nei portieri.

“Sui portieri si scarica la differenza più netta. Szczesny, stordito dagli errori di Udine e di Napoli, vive un periodo di involuzione. Maignan con personalità si è fatto carico dell’eredità Donnarumma e a Liverpool si è confermato un formidabile para-rigori, secondo le statistiche ne sventa uno su tre. Maignan riempie la porta, ha grande fisicità e reattività. A 26 anni non ha completato la sua crescita tecnica, può ancora migliorare, per esempio nella presa. È un portiere in ascesa, con potenzialità inesplorate. Il 31enne Szczesny è un giocatore maturo, è difficile che vada oltre quello che è già stato. Rimane un numero uno forte, ma oggi c’è Maignan sull’ascensore che sale, mentre lui, Szczesny, è fermo al piano”.