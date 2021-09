Ci ha fatto godere ancora di più l’analisi realistica (autocritica) di Spalletti

Fa bene a usare bastone e carota, del resto conosce come pochi il suo lavoro. Ci rassicurano le sue parole sulla prestazione di stasera

Di Luciano Spalletti ciascuno prende ciò che vuole. Al Napolista prendiamo le frasi e i pensieri napolisti. Non siamo allenatori, non è neanche un lavoro che ci sarebbe potuto fare. Lo comprendiamo quando fa sfoggio di dichiarazioni che devono compattare i suoi uomini, sa come si fa. È uomo di sport, di calcio.

Però a noi piace quando ritroviamo e ci specchiamo nelle sue analisi lucide e realistiche. Come ha fatto questa sera al termine di Napoli-Juventus 2-1. Sì il Napoli l’ha anche meritata la partita ma ha ragione quando dice che il Napoli può fare di più, che lui può dare di più.

Quando risponde a Manolas che uscendo dal campo ha detto: “Siamo fortissimi”.

«Siamo quello che si fa, non quello che si dice. Va fatto vedere, poi. Anche io ho bellissime intuizioni, poi bisogna eseguirle. Il comportamento deve essere questo. Anche io voglio vincere la Coppa dei Campioni, ma prima bisogna arrivarci. Nella ripresa hanno capito che c’era da fare qualcosa in più. Dobbiamo fare meglio di così. I complimenti vanno bene, secondo me la squadra ha meritato di vincere, anche se la vittoria non è stata nettissima, si prende tutto il buono e poi ci si mette lì a capire cosa bisogna migliorare e fare, perché nella costruzione dell’azione si deve fare meglio e Manolas è uno di quelli che devono migliorare molto».

Poi, fa benissimo a elogiare il gruppo. Deve usare bastone e carota. Noi stasera siamo fiduciosi più per le parole di Spalletti che per la vittoria e la prestazione contro la Juventus. Spalletti ha visto la nostra stessa partita e ci sentiamo più tranquilli.