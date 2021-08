Spalletti: «Non ci manca niente. Lamentarsi è la teoria degli sfigati»

Il tecnico parlando della rosa del Napoli: « o con le lamentele non ho mai fatto la classifica, non mi porta benefici dire cosa manca»

Piovono le domande sul mercato per Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa della stagione alla vigilia della sfida contro il Venezia

Con Mario Rui, Juan Jesus che si adatta e Ghoulam, lei si attende un terzino sinistro? Stima Zanoli, può adattarsi?

«A sinistra ha dimenticato Di Lorenzo, Malcuit, Zanoli. Io stimo tutti. Noi stiamo a posto. Io con le lamentele non ho mai fatto la classifica, non mi porta benefici dire cosa manca. Non ci manca niente, ho il problema a scegliere chi sta fuori. Non ho il problema di un posto dove manca qualcuno. Lamentarsi è la teoria degli sfigati, non ce la posso fare perché. Sei tu che sei fatto così, È una teoria che nel nostro gruppo non si piò portare avanti».