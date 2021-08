Repubblica: in Italia la maggior parte dei nuovi positivi torna da vacanze in mete italiane

Milioni di persone si sono spostate senza precauzioni, a differenza di chi ha viaggiato all’estero. E in tanti hanno nascosto l’esito del tampone rapido da farmacia

I dati del tracciamento dei contagi in Italia raccontano che la maggior parte dei positivi, nel Paese, è di ritorno dalla vacanze in mete italiane, soprattutto Sicilia e Sardegna. Lo scrive Repubblica.

“Così raccontano i dati del tracciamento secondo cui la maggior parte dei nuovi positivi è di ritorno dalle vacanze. Con mete tutte italiane, soprattutto Sicilia e Sardegna, non a caso le Regioni con i dati peggiori come copertura vaccinale della popolazione e come pressione sugli ospedali. «Nel Lazio — conferma l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato — circa l’80% dei positivi delle ultime settimane è di rientro dalle ferie trascorse al sud, Sicilia, Sardegna ma anche in Toscana. Frutto del combinato disposto: pochi vaccini, pochi controlli»”. “Segno che la barriera del Green Pass europeo ha funzionato. In Italia, invece, dove solo dall’1 settembre per salire su un aereo, un treno o una nave sarà obbligatorio avere la certificazione verde, milioni di persone si sono spostate senza alcuna precauzione”.

Non solo. Secondo quanto dichiarano molti medici di famiglia, molti hanno nascosto l’esito del tampone rapido comprato in farmacia per non rovinarsi le ferie.

“E tanti, troppi, secondo la denuncia di molti medici di famiglia, sono stati i contagi occultati da persone irresponsabili, risultate positive ai test fai da te in farmacia, che si sono poi rifiutate di ripetere il tampone ufficiale per paura di essere costretti alla quarantena e rovinarsi le ferie”.