Nainggolan rescinde con l’Inter e aspetta il Cagliari

Il belga ha rifiutato anche il Besiktas. Nandez potrebbe fare il percorso inverso ma il Cagliari chiede 35 milioni: un’enormità per l’Inter

Nainggolan. L’addio all’Inter ormai è ufficiale. Il calciatore belga ha rescisso il contratto con il club nerazzurro dopo aver rifiutato anche la chiamata del Besiktas. Il centrocampista ex Roma vuole giocare col Cagliari.

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Radja Nainggolan per la risoluzione del contratto con il club”.

Un anno di ingaggio risparmiato per l’Inter. Nainggolan ha giocato le ultime due stagioni in Sardegna. Nandez potrebbe fare il percorso inverso e passare dal Cagliari alla Milano nerazzurra. Il Cagliari chiede 35 milioni. Un’enormità per il club che in poche settimane ha smantellato la squadra che ha vinto lo scudetto.