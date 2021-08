La terza maglia dell’Ajax ispirata a Bob Marley

Calcioefinanza: la sua canzone Three Little Birds è l’inno dei tifosi dell’Ajax dal 2008. La figlia: «Storie come questa mi scaldano il cuore, il calcio è libertà»

La terza maglia dell’Ajax è ispirata a Bob Marley. Il club di Amsterdam l’ha presentata oggi sui propri canali social. Bob Marley amava il calcio. Come scrive Calcioefinanza:

L’AFC Ajax, adidas, la famiglia Bob Marley e Bravado, la principale divisione di merchandising globale di Universal Music Group, hanno annunciato il rilascio di un nuovo esclusivo terzo kit per la stagione calcistica 2021/2022 ispirato all’icona musicale Bob Marley e alla canzone Three Little Birds, che è stato abbracciato e adottato come inno dai tifosi dell’Ajax, dal 2008.

Ha commentato anche la figlia Cedella Marley:

“Sono oltremodo commossa che l’Ajax abbia preso Three Little Birds e ne abbia fatto il suo inno. Storie come questa mi scaldano il cuore e mostrano quanto possano essere d’impatto canzoni come Three Little Birds. Il calcio era tutto per mio padre… e per usare le sue parole, il calcio è libertà”.

Rise up this mornin’, smile with the rising sun. Introducing our new 21/22 third jersey, inspired by our collective love for @BobMarley and his Three Little Birds. pic.twitter.com/YiPUS7AR19 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

Don’t worry about a thing… ❤️💛💚 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021