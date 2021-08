Jacqueline Bisset: «Mastroianni beveva e si lamentava della tasse. Oggi viviamo tempi volgari»

Al Corsera: «Fui invitata alla festa in cui fu uccisa Sharon Tate, non riuscii ad andare. L’età ti cambia solo agli occhi dell’uomo della strada»

Sul Corriere della Sera bellissima intervista a Jacqueline Bisset alla Mostra del cinema di Venezia col film “Madeleine Collins” di Antoine Barraud.

Parla di Mastroianni con cui recitò ne “La donna della domenica”. Il giornalista – Valerio Cappelli – gli ricorda che affermava che le bugie fanno vivere meglio. Lei ride.

«Lo diceva a proposito di situazioni sentimentali, giusto? Beh, è una risposta molto italiana. La verità prima o poi viene sempre fuori». «A tarda sera, dopo le riprese, beveva la grappa e si immalinconiva, ce l’aveva con le tasse e un po’ con gli americani. La conversazione non era facile, io non parlavo l’italiano e lui non parlava in inglese, lo interrompevo sempre».