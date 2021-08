Il precedente di Immobile (manata a Vidal) fa sperare il Napoli per Osimhen (VIDEO)

Il laziale reagì a gioco fermo eppure venne squalificato per una sola giornata. Il caso sarà ricordato dal Napoli nel ricorso

Osimhen è stato squalificato per due giornate per l’espulsione rimediata domenica sera contro il Venezia. L’attaccante nigeriano ha colpito con una manata il difensore Heymans sotto gli occhi dell’arbitro. Su Twitter immediatamente l’account interista ilMalpensante ha ricordato l’espulsione di Immobile per una manata a Vidal – in questo caso reazione a gioco fermo. Immobile venne squalificato per una giornata. Perché in questo caso il giudice sportivo ne ha comminate due?

A fare la differenza è stato il referto arbitrale. Il Napoli ha annunciato ricorso e ricorderà il precedente. Di certo Osimhen salterà la trasferta contro il Genoa. Dopodiché sarà l’esito del ricorso a stabilire se potrà essere schierato da Spalletti contro la Juventus.

Il Napoli deve fare immediatamente ricorso.

Episodio del tutto simile a Immobile su Vidal, anche se in quel caso c’era pure l’aggravante della reazione. Immobile prese una giornata.

Questo Giudice Sportivo usa sempre lo stesso metro? @napolista https://t.co/hLecqKKBAl — ilMalpensante.com 🖤💙 interismo 100% (@il_Malpensante) August 24, 2021

Ripeto, episodio del tutto simile. Addirittura nel caso di Immobile parliamo di reazione a gioco fermo, per Osimhen no. pic.twitter.com/EZph59jeJY — ilMalpensante.com 🖤💙 interismo 100% (@il_Malpensante) August 24, 2021