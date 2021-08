Goooooooool. Insigne non è Beccalossi, il secondo rigore lo segna

Dopo aver sbagliato un rigore, tirato alle stelle alla Higuain, si ripresenta dal dischetto e stavolta segna. Napoli-Venezia 1-0. al 67esimo

Lorenzo Insigne non è Evaristo Beccalossi. Lui due rigori di seguito, nella stessa partita, non li sbaglia cxome il Beck contro lo Slovan Bratislava. Del resto non deve diventare il copione di un testo teatrale di Paolo Rossi. Lorenzo Insigne alla fine la butta dentro quella maledetta palla. Una partita fin qui stregata per il Napoli con Osimhen espulso – giustamente – con Zielinski infortunato, con Insigne che sbaglia il primo rigore assegnato al Napoli (per fallo di mano), lo sbaglia alla Higuain. Poi, altro fallo di mano, Insigne va di nuovo sul dischetto con una faccia che non promette nulla di buono. La butta sulla destra a incrociare, il portiere – per dirla alla De Gregori – la fece passare.

NAPOLI -VENEZIA 1-0. Si gioca ancora.