Genoa-Napoli, formazione annunciata con Lozano e Insigne davanti

Elmas al posto di Zielinski nel match che comincerà tra un’ora a Marassi. Politano a destra e Meret in porta. La difesa titolare

Genoa-Napoli, formazione annunciata con Lozano e Insigne in attacco. Giostreranno loro visto che Osimhen è squalificato. A destra, come al solito, c’è Politano. In porta confermato Meret, la solita difesa e nel mezzo confermato Lobotka pivot di centrocampo ed Elmas al posto di Zielinski infortunato.

Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Elmas, Politano, Insigne, Lozano.