Gazzetta: Inter, mercoledì la firma di Lautaro sul rinnovo, poi toccherà a Brozovic e Barella

Dopo aver chiuso l’accordo per bloccare Lautaro, l’Inter lavora per trattenere anche Brozovic e Barella. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda Lautaro, come detto l’accordo è raggiunto (fino al 2025, guadagnerà tra i 6 e i 6,5 milioni) e sarà messo nero su bianco tra mercoledì e giovedì, quando Marotta e Ausilio incontreranno il suo agente. Poi toccherà agli altri due.

“Entro fine mese si lavorerà anche al rinnovo di Brozo: il croato guadagna 3,5 milioni e potrebbe arrivare a guadagnarne 4,5 netti dal prossimo campionato. Stesso discorso (e cifra) per Barella, che invece oggi guadagna 2,5. L’intenzione dell’Inter è di accelerare i lavori in corso e definire il prima possibile i nuovi accordi, anche per permettere a Inzaghi di lavorare con tutta la serenità possibile”.