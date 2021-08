Due giornate di squalifica a Victor Osimhen: salta Genoa e Juventus

Il giudice sportivo ha punito con due turni di stop l’attaccante nigeriano dopo il rosso diretto rimediato contro il Venezia

Il giudice sportivo non ha fatto sconti a Victor Osimhen e ha deciso di fermarlo per due giornate di campionato in seguito all’espulsione rimediata nella gara col Venezia “per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. In aggiunta, Osimhen dovrà pagare un’ammenda di 5 mila euro.

L’attaccante nigeriano non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per le prossime sfide del Napoli con Genoa e Juventus. Gli azzurri hanno deciso di presentare ricorso contro la decisione.