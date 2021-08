Corsport: oggi il giudice sportivo decide su Osimhen, si spera di averlo contro la Juve

Come soluzione alternativa Spalletti potrebbe scegliere di lanciare Insigne o Lozano alla Totti, da falso nueve, oppure far giocare Petagna

Il Napoli attende per oggi, scrive il Corriere dello Sport, la decisione del giudice sportivo su Osimhen, nella speranza che l’espulsione rimediata alla prima contro il Venezia, non gli costi la presenza per la gara contro la Juve.

Tutto sta proprio nell’interpretazione. se il resoconto arbitrale escluderà – come sembra – il gioco violento, allora Osi se la caverà con una giornata di squalifica (con al massimo un’ammenda), altrimenti Spalletti dovrà inventarsi una soluzione alternativa non soltanto a arassi ma anche con la Juve

Il movimento dell’attaccante nigeriano è da considerarsi dunque scomposto, ma non violento, forse anche per questo Spalletti non ha fatto alcuna ramanzina ad Osimhen negli spogliatoi, ma ci ha tenuto a spiegare in televisione che deve stare attento alle sue reazioni.

La speranza resta che Osi salti solo il Genoa, ma se così non fosse,Spalletti ha le carte per trovare le soluzioni migliori per sostituire l’attaccante.

potrebbe scegliere di lanciare Insigne o Lozano alla Totti, da falso nueve, oppure la soluzione di nome Petagna