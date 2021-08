Damascelli: non si è ancora capito cosa De Laurentiis intenda fare del Napoli

Su Il Giornale. “Il problema Insigne è la conferma di come il presidente curi i rapporti con certi protagonisti. E non credo che la responsabilità sia tutta dei dipendenti”

Su Il Giornale, Tony Damascelli analizza la situazione della Serie A a una settimana dal calcio di inizio del campionato.

“La confusione regna sovrana ma tra una settimana si aprono i giochi, con la prima consonante minuscola dopo quelli di Tokyo. La serie A non è ancora pronta, nel senso che gli organici sono nella fase dell’inventario e delle invenzioni, il mercato è aperto, così sarà fino all’ultimo giorno del mese, molti allenatori non sanno ancora su quali e quanti uomini potranno contare, restano in piedi trattative infinite, non essendoci la materia prima, dunque i soldi, si va di chiacchiere e distintivi, prestiti, comode rate, pagherò, finanziamenti più o meno chiari”.