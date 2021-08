C’è un uomo che gira nudo per Roma, grida Simone e ride. C’è chi giura che sia Lotito

“Voleva fa’ er sarto de qualità, ahahahahah, l’ha fatto er sarto ma non nella qualità”. Un altro uomo, simile a Inzaghi, piange a Milano vittima di una truffa per i matrimoni in corrispondenza

C’è un uomo che gira nudo per Roma, fa segnare tempi interessanti per il direttore tecnico La Torre. Gira senza sosta, nudo, braccia alzate e ride, ride a squarciagola. Ogni tanto pronuncia un nome: “Simone” e giù una risata senza sosta. Di quelle sonore, inquietanti, da film dell’orrore. “Voleva fa’ er sarto de qualità, ahahahahah, l’ha fatto er sarto ma non nella qualità”. Ha cominciato due giorni fa, è sceso dalla Camilluccia, è arrivato fino a piazzale degli Eroi, sempre nudo e ha continuato a correre verso lo Stadio Olimpico. Qualcuno crede di averlo riconosciuto: “Pronto 113, c’è Lotito che corre nudo per Roma. È lui, ve lo giuro, anche se va veloce”. Anche i cinghiali, ormai di casa nella capitale, si sono girati sorpresi e hanno inviato il video a Welcometofavelas.

L’uomo gira nudo con delle cuffiette e un telefono legati con una cintura. Grida: “Me dovete aggiorna’, subito. Capito? A unisono con le notizie che escono. A che stamo con Lukaku?”. Doppia l’Olimpico e si avvicina a Ponte Milvio. “Ahahahahaha voglio mette’ er lucchetto: Simone e Romelu amore eterno”.

Pare che l’uomo sia stata fermato dalla forze dell’ordine ma non si hanno notizie precise. C’è chi sostiene che fosse un sosia. Chi, invece, giura di averlo visto anche all’Eur, ovviamente a Collina Fleming davanti a un negozio tristemente noto ai laziali. Non si hanno notizie certe, la polizia si è chiusa in un ufficiale mutismo: “No comment. Non sappiamo niente”. L’unica certezza è che stamattina, quando si è diffusa la notizia che l’Inter sta vendendo anche Lautaro – al Tottenham – un grido sinistro ha freddato la capitale. Gli abitanti si sono barricati in casa. I bambini piangono, hanno paura che si sia materializzato It in città.

A Milano, invece, c’è chi racconta di aver visto un uomo simile a Simone Inzaghi piangere su una panchina, disperato. Qualcuno commenta: “Poverino, aveva trovato moglie per corrispondenza, era bellissima, ci ha mostrato la foto, proprio una bella donna: bionda, occhi azzurri, lineamenti dell’est nemmeno tanto marcati. Si è sposato e poi quando si è trattato di partire per il viaggio di nozze, lei si è presentata. Mamma mia, che shock. Povero fiö, una strega come quella di Biancaneve. Ma ormai ha firmato, se l’è sposata”. L’uomo singhiozza, tira calci alla panchina, distrugge tutto ciò che gli capita a tiro. E grida: “Luis Alberto” “Immobile” “Milinkovic”. “Questi cinesi di merda, fanno bene i laziali a essere fascisti. Altro che Balla ciao”.

Qualcuno, a Milano, ricorda che una situazione era già capitata una decina d’anni fa. “Era un uomo toscano, parlavo strano, faceva sempre il segno dell’orologio, gridava “il meglio deve ancora arrivare”, nominava Cavani e poi imprecava contro Moratti. Pare che si chiamasse Walter. Succede qui, ogni tanto succede”.

Mentre a Roma l’uomo nudo è stato avvistato persino a Testaccio. “o devono sape’ tutti, nun me frega. Avviseme, subito. Sarri me vo’ parla’? Nun ciò tempo, ciò da fa’”.