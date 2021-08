Castel di Sangro, problemi per entrare: serve il Qr code del green pass

Non tutti lo sapevano, anche tra i giornalisti. Le operazioni di afflusso al primo allenamento del Napoli hanno subito rallentamenti

La prima giornata di ritiro del Napoli a Castel di Sangro ha presentato qualche problema. Forse c’è stato un difetto di comunicazione da parte delle autorità locali, oppure disattenzione dei tifosi (peraltro presenti in numero limitato). All’ingresso non bisogna solo esibire il certificato di vaccinazione, ci vuole il green pass con il Qr code come peraltro noto. Alcuni – anche tra i giornalisti – non lo avevano e le operazioni di ingresso hanno subito rallentamenti. Incidenti che possono capitare, è una situazione nuova per tutti: sia per chi deve organizzare sia per gli spettatori. L’importante è che ci si presenti col Qr code che va scaricato.