Vigliotti: «De Laurentiis ha imitato la voce di Insigne, ho saputo che lui ci è rimasto malissimo»

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha parlato di Insigne e De Laurentiis nel corso della trasmissione radiofonica ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il presidente del Napoli ha imitato la voce del capitano, ironizzando. Insigne, secondo quanto dichiara Vigliotti, è rimasto molto dispiaciuto per questo atteggiamento.

“Il presidente De Laurentiis ieri ha fatto l’imitazione di Insigne in conferenza stampa, non doveva proprio farlo il giorno prima della partita con la Spagna. Prima dice che era orgoglioso delle sue prestazioni con l’Italia e poi ironizza imitando la sua voce. De Laurentiis non doveva proprio permettersi. Assurdo abbia commesso un errore simile. Ho saputo che Lorenzo dal ritiro della Nazionale ci è rimasto veramente malissimo, non se l’aspettava una cosa del genere. Il suo entourage lo stesso, ci sono rimasti male per le parole del patron”.