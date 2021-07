Tebas risponde a Guardiola: “Avresti vinto così tanti titoli senza doping economico?”

Il tecnico del City lo aveva provocato (“impari dalla Premier”). “Devi preoccuparti di più del Gruppo City, che ha accumulato un miliardo di debiti nelle ultime stagioni”

Tebas non ha preso benissimo la “lezione” di marketing che Guardiola gli ha provocatoriamente sbattuto in faccia (“impari dalla Premier come si vende il calcio”). E il Presidente della Liga ha risposto al tecnico del City sul punto: “Avresti vinto così tanti titoli senza doping economico?”.

Estimat @Pepteam, com veig que no segueixes de prop el tema, et pas detall explicatiu. HILO👇(1/3) https://t.co/dtdFtStLKQ — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 6, 2021

E poi, sui social, ha spiegato:

“Negli ultimi anni abbiamo ridotto la distanza con la Premier nonostante La Liga venda i suoi diritti televisivi in maniera centralizzata solo da sette anni, contro i 30 della Premier. Inoltre, il Regno Unito ha venti milioni di abitanti in più della Spagna. Cresciamo ogni anno”.

“I nostri club guadagnano da sette anni. Devi preoccuparti di più del Gruppo City, che ha accumulato un miliardo di debidi nelle ultime stagioni. Non sono investitori, sono distruttori di denaro che creano inflazione. Avresti vinto così tanto titoli senza doping economico?”.