L’agente di Hysaj : «Non conosceva il significato di Bella ciao, per lui è un brano di una serie tv»

A Radio Marte parla di equivoco: «l’ha cantata in totale buonafede. A maggior ragione, essendo albanese e non italiano, l’ha fatto con purezza»

Come ampiamente prevedibile, l’agente di Hysaj è intervenuto nella questione Bella Ciao e conferma la tesi Napolista. È andato vicinissimo alle scuse, diciamo che ha lambito il palo.

“C’è stato un equivoco sotto tutti i punti di vista. Lui ha cantato la canzone perché faceva parte di una serie tv, non conosceva il significato della canzone e l’ha cantata in totale buonafede. A maggior ragione, essendo albanese e non italiano, l’ha fatto con purezza. Un gruppo di tifosi ha avuto quella reazione ma ha ricevuto anche tantissima solidarietà da tutti i tifosi della Lazio che hanno esposto striscioni a suo favore”.