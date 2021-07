La verità di Grealish: “Avrei voluto tirare un rigore, non voglio che si dica il contrario”

Jack Grealish, centrocampista della nazionale inglese, è stato oggetto di discussione dopo alcune dichiarazioni di Roy Keane, che lo accusavano di aver lasciato tirare uno dei rigori decisivi a giocatori meno esperti. Grealish ha risposto così su Twitter.

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV

— Jack Grealish (@JackGrealish) July 12, 2021