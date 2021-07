Ilona Staller gioca a scacchi a Perugia: «Sono brava, per molti è una sorpresa»

Per salvare il centro artistico e culturale Frigolandia. «Gioco come una professionista, fanno usare il cervello. C’è una strategia a differenza del sesso dove tutto è calcolato»

Ilona Staller gioca a scacchi in simultanea a Perugia per salvare il centro artistico e culturale Frigolandia a rischio sgombero. Frigolandia è sede delle riviste “Frigidaire” e “Il Nuovo Male”, è laboratorio di grafica e Museo dell’Arte Maivista (MAM) dedicato al fumetto e all’illustrazione, e il suo archivio conserva migliaia di opere di autori fondamentali come Pazienza, Tamburini, Scozzari, Liberatore, Igort, Echaurren.

Stasera Cicciolina sfida in simultanea quattro scacchisti. Da non perdere l’intervista concessa ad artribune.com.

Ilona Staller ha definito gli scacchi il suo lato B.

«Ho giocato a scacchi fin da bambina con il mio patrigno ma per molti che io sappia giocare bene è una sorpresa. Gioco a scacchi come una professionista e quindi ho sfidato quattro giocatori a sedersi al tavolo con me. Gli scacchi fanno utilizzare il cervello, c’è una strategia nel gioco, quello che non c’è invece nel sesso dove tutto è calcolato».