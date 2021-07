«Ho fatto di tutto per evitare lo scontro con Zanardi. Non ho colpe, ma l’incidente mi segnerà a vita»

Il camionista coinvolto nello scontro con l’atleta al Corriere: «Spero di incontrarlo. C’era solo una possibilità per evitare tutto: non essere lì quel giorno»

Ieri il camionista coinvolto nell’incidente di Alex Zanardi, Marco Ciacci, è stato prosciolto dal gip di Siena: nessuna responsabilità nello scontro del 19 giugno 2020. Oggi il Corriere della Sera lo intervista.

Racconta il sollievo dopo la decisione di archiviare tutto.

«È stato un incubo durato più di un anno e anche se sapevo di non avere responsabilità sono stato malissimo. Ho continuato a sognare l’incidente, ho rivisto attimo dopo attimo il momento dello scontro, ho cercato di capire se avessi potuto evitarlo. Ho cercato una risposta. Ho capito che c’era solo una possibilità: non essere lì quel giorno, su quella curva col camion, in quel preciso istante. Andavo piano, è stato impossibile evitare l’incidente».