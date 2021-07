Gli Uffizi diffidano Pornhub: “Usa le opere d’arte senza permesso”

Sul Corsera. Il direttore degli Uffizi non vuole che l’immagine del museo sia accostata a un sito pornografico ed ha trovato l’escamotage

Il sito porno internazionale Pornhub ha lanciato il progetto Classic Nudes. Guide ai grandi musei (tra cui gli Uffizi) per scoprire i nudi che conservano nei loro ambienti. Con Cicciolina come testimonial. Ma la Galleria degli Uffizi non ci sta. Il Corriere della Sera scrive che il Museo ha diffidato il sito.

“La diffida è già stata scritta dall’ufficio legale della Galleria degli Uffizi e probabilmente sarà spedita oggi all’indirizzo lussemburghese di MindGeek Holding, la società proprietaria di Pornhub, il sito pornografico più cliccato al mondo”.

Pornhub ha scelto diverse opere della Galleria. Oltre alla Venere del Botticelli, altre dieci circa, e il numero è in continua crescita.

“Il direttore degli Uffizi, il tedesco Eike Schmidt, non ha voluto commentare l’accaduto. Fonti confidenziali degli Uffizi fanno sapere che Schmidt non vuole che la sua parola, e metaforicamente quella del museo fiorentino che dirige, possa essere accostata a siti pornografici. Però, come leggi e regolamenti ordinano, ha subito ravvisato una pesantissima violazione del copyright e ha informato il ministero dei Beni Culturali e l’avvocatura dello Stato perché valutino la situazione. E, anche grazie alle loro decisioni, è stata preparata la diffida al sito a luci rosse”.