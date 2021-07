“Diego Armando Maradona”, la mostra che in 134 scatti di Sergio Siano racconta la storia del Pibe de Oro

Inaugura domani al Centro Commerciale Jambo1, di Trentola Ducenta, alla presenza del ministro degli Interni Lamorgese. Andrà avanti fino al 31 dicembre

Sarà il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, ad inaugurare, domani alle 11, la mostra “Diego Armando Maradona: il riscatto di una città attraverso lo sport”, al Centro Commerciale Jambo1, a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. L’esposizione, che durerà fino al 31 dicembre, racconta la storia di Maradona attraverso 134 scatti di Sergio Siano, alcuni inediti. Siano ha immortalato il percorso del fuoriclasse argentino a bordo campo nei suoi migliori anni, dalle imprese sul manto verde alla celebrazione dei tifosi per le sue gesta, con il suo tormentato vissuto.

Una presenza importante e simbolica quella del responsabile del Viminale, chiamata a tagliare il nastro in una struttura confiscata alla criminalità organizzata. Dopo l’inaugurazione, alle 14, si svolgerà una tavola rotonda dal tema “Il riscatto sociale attraverso lo sport”, moderata da Marino Bartoletti. Interverranno: Salvatore Scarpa (amministratore Jambo1), Yvonne De Rosa (curatrice della mostra), Sergio Siano (fotografo), il prefetto Bruno Frattasi (capo di gabinetto Ministero degli Interni) ed Enzo D’Errico (direttore Corriere del Mezzogiorno). In collegamento ci saranno anche il ct dell’Albania Edy Reja e Walter Mazzarri. Ospiti anche Diego Armando Maradona, Giuseppe Bruscolotti e il fondatore del TeDiegum, Oscar Nicolaus. Tra gli invitati anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

In occasione della mostra, sarà in vendita un libro dedicato alla rassegna il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.