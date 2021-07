CorSport: Immobile è stato l’unico equivoco di tutto l’Europeo azzurro

“Abbiamo rovesciato la partita quando Mancini ha inventato qualcosa che ha sempre avuto in testa, qualcosa a cui in passato si era avvicinato ma senza avere la forza, il coraggio, forse l’occasione buona per provarci. E l’occasione è arrivata in questa finale, quando avevamo ripreso in mano il gioco col nostro palleggio, ma senza la pericolosità necessaria: fuori Immobile, dentro Berardi e centravanti… a turno, una volta Insigne, una volta Chiesa, una volta Berardi, infine Bernardeschi quando ha preso il posto di Chiesa, ma nessun vero centravanti. La difesa inglese ha perso ogni riferimento (fino all’inserimento di Belotti, al 1’ del primo tempo supplementare) ed è andata in difficoltà”.