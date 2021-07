Chiellini: «Dedichiamo il trofeo a Davide Astori, l’avremmo voluto qui con noi»

«Se siamo qui non è solo per un rigore in più segnato ma perché l’abbiamo trasformato condividendo l’amicizia. Berrettini, ci hai fatto sognare, non ti fermare»

Il capitano della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini, ha parlato davanti al presidente della Repubblica Mattarella durante l’evento organizzato per gli azzurri al Quirinale.

«Caro presidente, mi permetta di ringraziarla a nome mio e della squadra, la sua presenza è stato un gesto importante. Volevamo dedicare la vittoria a lei e ai milioni di italiani nel mondo che non ci hanno mai fatti sentire soli, accompagnandoci nel viaggio. Estendiamo la dedica a Davide Astori, l’avremmo voluto qui con noi, è sempre presente nei pensieri e nei cuori di chi l’ha conosciuto. Questo è un gruppo che non si è mai perso d’animo anche nelle difficoltà, sostenendosi e anteponendo l’interesse della squadra al singolo. Se oggi siamo qui non è solo per un rigore in più segnato, ma perché l’abbiamo trasformato condividendo l’amicizia, uno dei sentimenti più belli della vita. Matteo Berrettini ,in queste settimane ci hai fatto sognare, tifavamo come fossi un compagno. Non ti fermare. Questo legame ci ha fatti sentire fratelli d’Italia, pronti a tutto per la chiamata del paese che amiamo»