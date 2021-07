Antognoni: «E’ stato Commisso a volermi mandare via dalla Fiorentina»

La lettera del dirigente dopo l’addio: «Non ci sono stati margini di discussione, prendere o lasciare. Già prima di incontrarci ero stato invitato a lasciare il mio ufficio»

Tra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina è ufficialmente addio. Il club gli aveva offerto un ruolo nel settore giovanile invece che in prima squadra, come prima. Un ridimensionamento anche economico a cui Antognoni ha detto di no. Il dirigente ha replicato al club con una lettera in cui sostanzialmente accusa Commisso. Un nuovo fronte di polemica, per il patron viola, dopo quello con Rino Gattuso.

«La proprietà mi vuole fuori dalla prima squadra, questo è il punto».

Parole pesanti come le pietre.

«Ho incontrato l’amministratore delegato del club per valutare se vi fossero possibilità per proseguire la strada insieme, ho dovuto prendere atto che la posizione del club non è cambiata di una virgola circa il mio ridimensionamento professionale, e ciò nonostante io abbia prospettato una soluzione che, insieme alla direzione tecnica del Settore giovanile, potesse mantenere il ruolo che ho assunto con la prima squadra in questi anni e che ho svolto con orgoglio».

Continua:

«Purtroppo non ci sono stati margini di discussione, prendere o lasciare. Già prima di incontrarci ero stato invitato a lasciare il mio ufficio, cosa di per sé abbastanza eloquente».