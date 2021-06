Secolo XIX: la Figc potrebbe avviare un’indagine sui contatti tra la Fiorentina e Italiano

Commisso non avrebbe potuto avere rapporti con l’allenatore di un altro club: potenziale violazione dell’art. 95 delle Noif

La Fiorentina nelle ultime settimane ha cercato di convincere Vincenzo Italiano ad accettare l’incarico in panchina, non riuscendo però a liberare l’allenatore dallo Spezia in virtù di una clausola. Il Secolo XIX riporta che potrebbe essere stato violato l’articolo 95 delle norme organizzative interne federali.

Commisso infatti non avrebbe potuto intrattenere rapporti con tesserati di altri club, per cui sono vietati i contatti tra la Fiorentina e l’agente dell’allenatore dello Spezia.