Navratilova: «Liberare la mia sessualità è stata un’esperienza di pre-morte. Dopo ho abbracciato la vita»

Il New York Times celebra la tennista “nata troppo presto, che ha spianato la via all’atleta moderna”: “Vivere ad alta voce mi ha aiutata a diventare la più grande giocatrice del pianeta”

Nell’estate del 1975 Martina Navratilova era arrivata ai quarti di finale di Wimbledon, il governo comunista della Cecoslovacchia le diede il permesso di partire per gli USA, per andare a giocare a New York. Disse a suo padre, che era anche il suo allenatore, che non sarebbe più tornata. A sua madre non disse niente.

Appena sconfitta in semifinale da Chris Evert, andò in un ufficio immigrazione di Manhattan per richiedere asilo. Tre ore dopo era libera. Quando si svegliò la mattina dopo, al Roosevelt Hotel, la storia della sua defezione era sul Washington Post.

Navratilova ha mantenuto il suo orientamento sessuale privato per altri sei anni, perché avrebbe potuto impedirle di diventare cittadina statunitense. Dopo essere stata naturalizzata, un giornalista sportivo l’ha rintracciata dopo una esibizione a Monte Carlo e l’avvertita che aveva intenzione di scrivere che era lesbica. Lei gli chiese di non farlo. Il tour stava gestendo una recente controversia con Billie Jean King, citata in giudizio da un’ex fidanzata (King in un primo momento aveva negato la relazione, poi lo riconobbe pubblicamente in una conferenza stampa con suo marito al suo fianco). Il giornalista pubblicò la storia. Navratilova era libera, stavolta definitivamente.

Il New York Times dedica un lungo articolo ad un mito del tennis e dello sport mondiale. In un momento in cui il caso Osaka ha riacceso le luci sull’essere personaggi sempre al centro dell’attenzione, e in un mondo in cui la lotta per i diritti è sempre più infuocata. Navratilova, scrive il NYT, era avanti di decine di anni, su tutto. “Potrebbe semplicemente essere nato troppo presto. Ha spianato la strada all’atleta moderna”.

“Durante il periodo di massimo splendore di Navratilova, negli anni ’80, il mondo non aveva molto fame di una donna schietta e apertamente gay i cui partner sedevano a bordo campo mentre lei dominava il suo sport come nessun altro aveva fatto – vincendo 18 titoli del Grande Slam e 59 in tutto, l’ultimo nel 2006, quando aveva 49 anni”.

“Da bambina a Praga, Navratilova leggeva il giornale ogni giorno. Studiò l’atlante, immaginando dove la vita potesse portarla. Ora crede che vivere ad alta voce l’abbia aiutata a trasformarla nella più grande giocatrice del pianeta. Disertare dalla Cecoslovacchia a 18 anni le ha salvato l’anima, ha detto, e vivere come un’atleta superstar apertamente gay l’ha liberata”.

Ora vive a Miami con sua moglie, la modella russa Julia Lemigova, le loro due figlie, cinque cani Malinois belgi, delle tartarughe e un gatto. Appena immigrata nel 1975 il New York Times la definì “un delegato ambulante del consumismo”. È stata etichettata come una piagnucolona (da Nora Ephron, nientemeno) e un pericolo per il suo sport, perché era così meglio di tutti gli altri.

“Navratilova – scrive il NYT – ha sostanzialmente cambiato non solo il modo in cui le persone giocavano, ma anche il modo in cui i giocatori di tennis, uomini e donne, si occupavano dei loro affari personali”.

Non ha dubbi sul fatto che il suo dominio in campo e il suo stridore al di fuori del campo abbiano funzionato a braccetto. “Ti allevia la pressione”, ha detto. “È come vivere un’esperienza di pre-morte. Una volta che lo attraversi, abbracci la vita”.