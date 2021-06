Napoli, sulla statua di Garibaldi una bandiera della Juventus: “era juventino”

Qualcuno nella notte si è arrampicato sulla statua e ha adagiato una bandiera e un cartello. Ogni riferimento a Manfredi non ci sembra casuale

Garibaldi juventino. Buontemponi in azione a piazza Garibaldi, a Napoli. Nella notte qualcuno si è arrampicato sulla statua e ha adagiato una bandiera della Juventus sulle spalle dell’eroe dei due mondi che in città – in virtù del revisionismo storico risorgimentale – ultimamente ha perso molti consensi. Sulla statua è comparso anche un cartello “Garibaldi era juventino”. Ovviamente possiamo serenamente dichiarare che ogni riferimento a Gaetano Manfredi candidato sindaco di Pd e M5S non è puramente casuale. Ricordiamo che Manfredi tifa per la Juventus e di questo dettaglio – nonostante i benpensanti – si chiacchiera molto a Napoli.