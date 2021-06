Mourinho: “De Bruyne voleva andare via dal Chelsea: non ha avuto pazienza”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato di Kevin De Bruyne a talkSPORT per cui sta commentando gli Europei.

Mi impressionò molto, così presi la decisione di non mandarlo in prestito. Volevo che restasse e giocò titolare nella prima gara della stagione contro l’Hull City. Alla seconda giornata andammo ad Old Trafford e dopo quella partita mi disse “Voglio giocare ogni partita” e mise molta pressione. Voleva andarsene, andare in Germania dov’era stato precedentemente in prestito ed era felice. Ha spinto affinché andasse così e ha funzionato tutto bene per lui. La storia è questa, la sua qualità è assoluta: è tra i primi cinque al mondo.

Io avevo visto quelle qualità. Non aveva l’esperienza e la maturità che ha adesso ma i piedi e la visione c’erano già. Sapeva molto bene ciò che voleva e non era pronto a vivere una stagione al Chelsea dove c’erano molti ottimi giocatori, non ha avuto pazienza. Non era pronto perché veniva dalla stagione in Germania in cui aveva sempre giocato.