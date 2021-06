Le Iene trovano il video del Var al fallo di Pjanic ma senza audio. Il labiale di Valeri: «È giallo»

Stasera in onda. Non è vero che il video non esisteva. L’audio è stato cancellato. Esperti di labiale dicono che al momento del fallo Valeri avrebbe detto: «Uuuh, check!»

Le Iene hanno trovato il video della Sala Var al momento del fallo di Pjanic nel celeberrimo Inter-Juventus arbitrato da Orsato. Ma senza audio. L’audio è stato cancellto. La trasmissione tv, insieme all’ex procuratore Pecoraro, era stata querelata da Rizzoli, Valeri e Orsato per averli accusati – questa è l’accusa riportata dal Corsport – «di frode in favore della Juventus e di aver soppresso le prove in favore di tale illecito». E il video è comparso proprio tra gli atti del processo per diffamazione in corso a Bologna.

Rizzoli, designatore, si è sempre difeso sostenendo che il Var non potesse intervenire. E che di conseguenza le registrazioni non esistessero. Le Iene, invece, hanno trovato il video ma senza audio.

Le Iene manderanno in onda il servizio stasera alle 21.20. Ecco cosa scrive il Corriere della Sera.

La trasmissione ha ingaggiato due non udenti, chiedendo di tradurre il labiale delle cose dette da arbitro e assistenti in sala Var, Valeri e Giallatini. «Valeri preme il pulsante rosso e dice “ho controllato adesso, il contrasto c’è», spiega il primo consulente, Giuliano. Prima ancora, al momento del contatto tra Pjanic e Rafinha, Valeri avrebbe esclamato: «Uuuh, check!». Per Alessandro, il secondo esperto non udente: «Valeri mi sembra che dica “ho controllato adesso, lo riguardo un secondo, ho controllato, un contatto c’è”». Poco dopo l’assistente Giallatini dice a Valeri: «Per me è giallo, per me è giallo», e Valeri gli risponde «Sì certo». Una versione che differisce in modo sostanziale da quella resa dai diretti interessati. Il caso resta aperto.