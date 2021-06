L’agente di Mario Rui: «Il Portogallo non lo ha convocato perché nel Napoli ha giocato poco»

L’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sulla mancata convocazione del terzino agli Europei, con il Portogallo. Ha addossato la colpa al fatto che nell’ultima parte della stagione il portoghese ha giocato poco con il Napoli. Colpa del club, di Gattuso e dello stesso giocatore.

“Sta meditando e sta riposando. Vuole ritornare ad essere il calciatore degli anni passati. Non è stato convocato dal Portogallo perché non ha giocato nell’ultima parte della stagione e sta smaltendo la delusione. Per la mancata convocazione, parte delle colpe sono del club, delle scelte dell’allenatore e parte sono anche sue”.