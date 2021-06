La Fiorentina riesce a liberare Italiano: sarà lui il nuovo allenatore

Stando a quanto riporta Sky Sport, l’allenatore ha incontrato la proprietà dello Spezia: i viola pagheranno la clausola

Vincenzo Italiano diventerà il prossimo allenatore della Fiorentina. Lo riferisce Sky Sport: l’allenatore è in Toscana dove incontrerà la proprietà dello Spezia per definire l’addio. La Fiorentina alla fine ha deciso di pagare la clausola rescissoria per liberare il tecnico che ha firmato la promozione in Serie A e la salvezza della squadra ligure.