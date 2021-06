Kjaer: «Lo shock farà parte di noi per sempre, orgoglioso di come abbiamo agito da squadra»

Simon Kjaer, amico e compagno di Nazionale di Christian Eriksen, uno dei primi a soccorrere il danese dell’Inter, sabato scorso, ha pubblicato un messaggio su Instagram. In esso racconta in parte la gravità di quei momenti ed esprime tutta la sua vicinanza all’amico.

Questo il testo del suo messaggio:

“Sono stati giorni moto speciali in cui il calcio non era la cosa più importante. E’ stato uno shock che farà parte di me e di noi per sempre. La sola cosa che è importante e importa è che Christian stia bene. Sono orgoglioso di come abbiamo agito da squadra e di come siamo stati uniti in quei momenti difficili. Sono commosso e profondamente grato per il supporto. Oggi andremo in campo contro il Belgio con Christian nel cuore e nei nostri pensieri e questo ci permetterà di concentrarci sulla partita. Giocheremo per Christian, e come sempre per tutta la Danimarca. Questa è la motivazione più grande che possiamo avere. Come sempre: faremo del nostro meglio!”.