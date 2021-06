Il dessert gigante per Jorginho e la Champions in un ristorante italiano a Londra

Sorpresa per Jorginho dopo la vittoria in Champions con il Chelsea. Il centrocampista dei Blues e della Nazionale è stato festeggiato con un mega dessert dal ristorante italiano Gola che si trova nella zona Ovest di Londra. Il video è stato rilanciato su Twitter. Una sorpresa che ha emozionato il calciatore ex Napoli.

Jorginho being celebrated in an Italian restaurant in London after winning the Champions League with Chelsea 👑 pic.twitter.com/8WtJA7XQsa

— J5 ⭐️⭐️🇮🇹 (@ChelseaJF5) June 4, 2021