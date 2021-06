“Gattuso avrebbe voluto parlare dopo Napoli-Verona, ammettendo le proprie responsabilità”

La Gazzetta ricorda che il tecnico non può parlare fino al 30 giugno e fa un po’ di chiarezza sulle accuse che Gattuso muove a De Laurentiis

Napoli-Verona. Ancora. Nell’articolo su Gattuso, la Gazzetta torna sul suo rapporto col Napoli. E scrive che il tecnico è ingabbiato dal silenzio stampa imposto fino al 30 giugno.

Perché Rino avrebbe voluto parlare dopo lo sconcertante pareggio col Verona, il 23 maggio, che ha fatto svanire l’obiettivo Champions per il Napoli. Ammettendo anche le proprie responsabilità per una squadra liquefatta in quella notte in modo incomprensibile per tutto l’ambiente, sconcertato anche da questo rumoroso silenzio.

Il quotidiano – a firma Maurizio Nicita – prova a chiarire che Gattuso non ha criticato De Laurentiis per aver contattato altri tecnici (del resto lui si è comportato allo stesso modo e il quotidiano lo ricorda) ma per aver fatto trapelare tutto destabilizzando il club e anche la squadra.