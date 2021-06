Figliuolo: “Entro fine settembre ci sarà l’immunità di gregge, ma mancano da vaccinare 2,6 milioni di over 60”

Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Rai 1 sulla campagna vaccinale.

Io devo dire che nonostante tutto i nostri cittadini hanno dimostrato di essere migliori di tutta questa confusione che si è creata. Va detto che ci sono delle giustificazioni anche perché su AstraZeneca ci sono state oltre 10 indicazioni diverse nel tempo ma questo è figlio di un virus che è mutevole, di un rapporto rischi-benefici che cambia nel tempo e di quello che fa la farmacovigilanza sia nel mondo, si in Europa, sia in Italia.

Probabilmente si poteva comunicare meglio. Ora continuiamo con le seconde dosi di AstraZeneca sopra i 60 anni, mentre sotto i 60 anni si fa la cosiddetta eterologa.

Ho fatto la seconda dose con Astrazeneca, proprio il giorno prima che entrasse in vigore l’eterologa, ma ho detto ‘voglio fare Astrazeneca’. I miei 2 figli, poco più che trentenni, hanno fatto uno Astrazeneca, solo una dose perché era reduce dal Covid anche in forma abbastanza seria, l’altro J&J. Quelle erano le regole e noi cerchiamo di applicarle innanzitutto coerentemente in famiglia. Io non ho avuto nessun disturbo, mia moglie ha fatto Pfizer e qualche disturbo specie dopo la prima dose l’ha avuto.

I giovani devono riappropriarsi della propria socialità e della propria libertà. La vaccinazione per loro è un atto di grande consapevolezza e responsabilità. Perché mettendosi a riparo, si limita la circolazione del virus e delle varianti, e alla fine si mettono al riparo le classi più anziane, le nostre radici. Quindi devono continuare a vaccinarsi, soprattutto fare anche la seconda dose. I giovani devono poter tornare in discoteca con atteggiamento responsabile e con il green pass.

Mancano da vaccinare 2,6 mln di over 60. In campo ci sono oltre 50 team mobili della Difesa che stanno battendo i paesini più isolati. Tra gli over 70 i vaccinati sono l’87% e bisogna migliorare mentre mancano solo 350mila over 80, siamo quasi al 97%

Sono convinto che entro fine settembre raggiungeremo l’immunità di gregge. Parliamo dell’80% della platea, quindi circa 54,1 milioni di cittadini.