Fienga: «Abbiamo scelto Mourinho perché ci insegni a vincere»

L’amministratore delegato della Roma, Guido Fienga, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai festeggiamenti per il ventennale dello scudetto del 2001, al Roma Club di Testaccio. Ha risposto ad alcune domande su Mourinho:

“Abbiamo preso un allenatore vincente perché ci insegni a vincere. Stiamo facendo un percorso, un progetto e bisognerà lasciare lavorare Mourinho perché non è una cosa immediata. E il percorso seguirà i parametri che ci siamo dati. Il mondo del calcio è cambiato, vedi i top club che spendevano cifre inarrivabili per noi e ora non faranno niente. Noi vogliamo creare un progetto vincente e che sia sostenibile. I giocatori li sceglieranno Mourinho e Pinto con la proprietà. Aspettatevi la serietà del progetto più che colpi, che se ci saranno è perché saranno funzionali. Non dobbiamo impressionare nessuno. Cristiano Ronaldo? Non credo”.