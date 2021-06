Copa America, focolaio Venezuela: 12 positivi al Covid

Lo ha annunciato la Federcalcio venezuelana. Domani la squadra dovrebbe debuttare contro il Brasile. La Conmebol apre alle sostituzioni illimitate da parte del ct

A poco più di 24 ore dal calcio di inizio della Copa America è scoppiato un focolaio di Covid nel gruppo squadra del Venezuela, che dovrebbe giocare la partita inaugurale contro il Brasile. Lo annuncia la Federcalcio venezuelana. Sono ben 12 i calciatori risultati positivi dopo l’ultimo giro di tamponi. La Conmebol ha fatto sapere che i commissari tecnici potranno sostituire per motivi sanitari un numero illimitato di giocatori. Il ct José Peseiro ha convocato, in via cautelativa, 16 nuovi giocatori.